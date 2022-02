Cisterna, Jessica Paciolla è il nuovo segretario del PD

Si è tenuto il Congresso del Partito Democratico, con il quale è stato ufficializzato il nuovo segretario Jessica Paciolla. E’ stato un Congresso all’insegna della partecipazione, continuità, unità e con lo sguardo volto in avanti, verso nuove sfide, dopo la vittoria nelle scorse elezioni amministrative.

Una vittoria merito della dinamicità, competenza e duro lavoro della Segreteria di Aura Contarino e di tutte le persone che negli anni hanno contribuito con la stessa visione politica.

Il Segretario uscente ha chiesto ai propri iscritti di avere coraggio e audacia: “Abbiamo dimostrato che con il lavoro si possono raggiungere grandi risultati, oggi dopo 30 anni, il Partito Democratico è al governo della città e questa è la nostra occasione per dimostrare che è possibile amministrare bene, che se la politica resta con i piedi a terra e mette al centro il bene comune, tutto può essere migliorato. Grazie per la possibilità che mi è stata data di rappresentare la comunità del Partito Democratico come Segretario, non è stata una passeggiata ma è stato un onore. Auguro al nuovo gruppo dirigente e a tutti noi: Coraggio, nell’affrontare il prossimo futuro con determinazione, nelle scelte da intraprendere e nei messaggi da inviare; Coesione, la politica e la nostra città hanno bisogno di conoscere quanto i valori e gli ideali in cui crediamo e che ci accomunano ci rendano forti nella nostra azione politica sul territorio e tra le persone; Divertimento, puô sembrare strano forse, ma fare politica divertendosi vuol dire stare in equilibrio e riuscire ad affrontare in maniera lucida anche i momenti meno facili.

Tanti gli interventi, non solo degli iscritti, ma anche degli ospiti che hanno voluto presenziare il Congresso, come il Consigliere Regionale Salvatore La Penna e il Sindaco Valentino Mantini, che ha ascoltato tutti partecipanti per poi augurare buon lavoro al nuovo Segretario: “Un Congresso che vede questi iscritti con la passione e l’entusiasmo che ho sentito oggi, mi fa pensare che ce la possiamo fare. Auguro a Jessica Paciolla, Luca Stoppa e a tutti i membri del Direttivo, buon lavoro. Fatelo con passione, fatelo con entusiasmo, fatelo pungolando anche noi, perché noi amministratori abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo bisogno delle vostre critiche, di orientare la nostra azione. Siamo ancora in un mare in tempesta, ce la faremo, ce la dobbiamo fare, ve lo dice un traghettatore che sa, ancor di più dopo questo Congresso, che potrà avere la speranza di costruire un futuro migliore. A Jessica auguro buon lavoro, al Direttivo e agli iscritti dico: non fatela e non fateci sentire soli.

Non è voluta mancare la Vicesindaca Maria Innamorato, con cui il PD ha costruito e ricostruito legami politici importanti e condividiso il successo elettorale: “Oggi il Partito Democratico va al Congresso con un gruppo rinnovato, che significa non solo avere energie nuove all’interno del gruppo, ma anche un vantaggio, perché il PD è già ben rappresentato. Auguro al nuovo Direttivo ed al suo Segretario buon lavoro. Conosco poco Jessica, ma per quel poco che l’ho conosciuta, l’ho vista sempre alle prese con attività importanti e dignitose, molto dignitose. Vi invito sempre a migliorare questo cammino politico che è stato già tracciato, sui temi dell’uguaglianza dell’inclusione, fondamentali e prioritari nella nostra area di competenza. Da oggi si apre una nuovo percorso, una nuova storia per voi, per noi e soprattutto per la Città.

Dopo aver largamente discusso e condiviso la mozione del nuovo Segretario, del suo nuovo Vice, redatta in collaborazione con gli iscritti, si è proceduto alla proclamazione ufficiale.

Jessica Paciolla: “Sono felice di succedere ad una Segreteria eccellente come quella portata avanti da Aura Contarino, che ha svolto un lavoro essenziale di coesione del gruppo e del Partito. Non sono solita fare pronostici, ma progettare piani di lavoro, da condividere con tutti i tesserati e non solo. Il nostro Partito sarà un Partito dalle porte aperte per una Democrazia che si fa amare. Lavoreremo per concretizzare una reale partecipazione, inclusione e condivisione con ogni singolo iscritto e oltre.”

Jessica Paciolla, il prossimo 10 febbraio conseguirà la Laurea in Giurisprudenza, dopo aver conseguito a pieni voti il Diploma Liceo socio-psico-pedagogico. E’ inoltre diplomata al Conservatorio in teoria e solfeggio musicale per strumentisti. Docente di canto, organizzatrice di eventi, soprattutto di beneficenza e attiva nell’associazionismo, opera da sempre non solo in ambito musicale, ma anche sociale sul territorio di Cisterna. Novità assoluta nel Partito Democratico, ma con un curriculum di tutto rispetto e difficilmente elencabile in sintesi.

Il nuovo Segretario ha scelto il suo Direttivo, così formato: Luca Stoppa, Aura Contarino, Andrea Santilli, Manola Forconi, Alessandro Del Giovine, Pamela Simione, Luigi Manzi, Gaia Capone, Antonio Pellizzon, Luana Giovannoni, Virgilio Del Luca, Doriana Zappaterreni.