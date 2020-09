Cisterna resterà senza acqua per qualche ora la notte tra il 22 e il 23 settembre prossimi. Acqualatina ha comunicato che, per permettere lavori di manutenzione straordinaria presso il campo Pozzi in zona San Valentino, nel Comune di Cisterna di Latina si effettuerà una Interruzione Idrica dalle 22.30 del 22 sesttembre alle 5 del 23.

L’intero comune sarà interessato all’interruzione.