Il Monte Circeo sulla Nutella: “Ti amo Italia” sceglie la provincia di Latina

Ci sarà anche il Monte Circeo tra i siti italiani rappresentati sui vasetti di Nutella che faranno il giro del mondo. L’iniziativa si chiama “Ti amo Italia” e mette in commercio una confezione in edizione limitata e da collezione che secondo Enit, l’Agenzia nazionale del turismo, infonderà gioia di vivere e positività.

I vasetti saranno 30 con altrettanti luoghi da sogno scelti in tutte le regioni. A rappresentare il Lazio, oltre al Circeo, anche Civita di Bagnoregio e via Appia Antica.

E non è finita: i consumatori potranno anche visitare virtualmente questi scorci meravigliosi inquadrando il QR code su ogni vasetto e sarà possibile anche mettersi alla prova rispondendo alle domande di un test sul territorio. Saranno disponibili anche ricette della tradizione.

“Un viaggio multisensoriale – ha dichiarato il presidente Enit, Giorgio Palmucci – per coinvolgere ogni persona in uno storytelling suggestivo e inesauribile di esperienze visive e gastronomiche. Enit promuove l’immagine dell’Italia nel mondo, lo fa con ben 28 sedi in tutto il globo. Questo progetto contribuirà ad affermare l’Italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile”.

“Nutella firma il suo amore per l’Italia su ogni vasetto – ha aggiunto Alessandro d’Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia – e ci ricorda che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta soltanto guardarsi attorno. In questo difficile momento per un settore strategico della nostra economia come il turismo, Nutella si stringe, di proposito, accanto all’Enit per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande: la bellezza dell’Italia stessa, quella vera e reale, fatta di natura ed arte, città e borghi, mari e montagne, quella che il mondo intero ci invidia”.