La Rete ferroviaria italiana deve rimuovere 3 pali a Cisterna, in via Lombardia. Per questo sulla strada (lato adiacente binario della stazione ferroviaria), è stato istituito il divieto temporaneo di transito (sia veicolare che pedonale) e di sosta per martedì 29 dicembre 2020 (dalle 6 alle 18 e comunque fino a fine lavori).

Lo stesso vale per l’area parcheggio sita sul retro del Palazzetto dello Sport.