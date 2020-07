Cisterna, le pratiche edilizie si presentano solo online

L’innovazione è di casa al Comune di Cisterna di Latina. Dal primo luglio infatti le pratiche per l’edilizia privata e produttiva si presentano esclusivamente online.

“Finita la fase sperimentale per il nuovo Portale Unico Edilizia del Sueap – spiega il Comune – Tramite il nuovo servizio, in funzione dal 15 giugno scorso, vanno presentate la maggior parte delle procedure edilizie come le istanze relative a pratiche edilizie di comunicazione di inizio lavori (Cil), la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), il permesso di costruire, l’attestazione asseverata di agibilità, la comunicazione di fine lavori”. Le restanti procedure (insegne, varianti Sueap, accesso agli atti), come anche la conclusione di pratiche in itinere, invece devono essere ancora presentate via email.