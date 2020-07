Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia, si dimezzano i pazienti positivi

Giornata buona per la provincia di Latina, anche oggi infatti non si registrano nuovi casi positivi al coronavirus. I casi totali restano 561 e aumentano i guariti, che superano quota 500, (501 per la precisione). I pazienti ancora positivi si dimezzano praticamente rispetto a 2 giorni fa e sono ora 24, di cui 14 trattati a domicilio.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Si raccomanda sempre ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.

A Roma purtroppo due bambini sono risultati positivi al Covid-19, sono due fratellini che hanno partecipato a una festa scolastica di fine anno. Non bisogna abbassare la guardia.