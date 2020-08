Cisterna, picchia la moglie in strada davanti ai passanti: 40enne arrestato

La notte di Ferragosto aggredisce e picchia la convivente a Cisterna. Sono stati alcuni residenti a notare la coppia che litigava in via Rossini. Poi lui ha iniziato a colpire la donna e immediatamente è stata chiamata la Polizia locale.

Gli agenti intervenuti hanno trovato la malcapitata ancora con i segni delle percosse ed è stata affidata agli operatori sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti.

L’uomo, 40 anni, di origini nigeriane, è fuggito, ma è stato presto rintracciato dalla polizia che lo hanno portato in commissariato per l’identificazione. E’ stato così arrestato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

La vittima, invece, è stata affidata ai servizi sociali che hanno disposto il suo trasferimento in località protetta. Dopo l’episodio infatti la donna si è fatta coraggio e ha raccontato di subire maltrattamenti da anni.

“E’ bene rimarcare – ha spiegato il comandante della Polizia locale, Raoul De Michelis – il ruolo e la collaborazione fornita dal locale commissariato, sempre sensibile alle ordinarie problematiche e il cui apporto è fondamentale per il conseguimento di risultati a favore del benessere e della salvaguardia dei cittadini”.