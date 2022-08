Cisterna, questa sera l’incontro con Valerio Iafrate e il suo nuovo libro targato Lab Dfg

Si svolgerà questa sera, alle ore 19:00, presso la Corte di Palazzo Caetani l’incontro con Valerio Iafrate, che presenterà il suo nuovo libro American Icon, all’interno del prestigioso cartellone di manifestazioni Cisterna Estate 2022.

Saranno presenti il sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini, e la vicesindaca Maria Innamorato.

Modererà il giornalista Fabio Benvenuti, mentre le letture saranno affidate al conduttore di Rai Radio1 Sport Gabriele Brocani.

Il rapporto tra gli Stati Uniti e lo sport è profondo, totale, ancestrale. Sono talmente peculiari, dal punto di vista sportivo, gli Stati Uniti, da averne inventati alcuni, come il basket – divenuto planetario – il baseball e il football, importati e resi universali altri, come il golf, sublimati altri ancora, come l’atletica leggera. Lo sport, insomma, è da sempre una parte fondamentale dell’educazione scolastica e poi della vita di qualunque americano.

Scrivere un compendio di storia dello sport a stelle e strisce, una storia che comincia sul finire del XIX secolo, doveva quindi necessariamente tenere conto dell’evoluzione della società stessa, delle dinamiche politiche ed economiche che hanno trasformato gli Stati Uniti nel corso del tempo in uno dei paesi leader mondiali anche in campo sportivo. Jordan, Roosevelt, Owens, Brady, Navratilova e molti altri capaci di segnare, ognuno a proprio modo, con un’impronta un determinato periodo storico, tanto in campo quanto, soprattutto, fuori. Con le loro gesta hanno tracciato una strada, abbattuto una barriera, abbandonato la dimensione di semplici donne e uomini di sport per diventare icone.