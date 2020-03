Cisterna, truffa con lo specchietto senza patente e assicurazione: denunciato

Truffa dello specchietto a Cisterna. Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato per truffa, guida senza patente e violazione del decreto per il Coronavirus.

La polizia locale è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini. Il giovane, a bordo di un‘Opel Astra grigio scura, aveva iniziato ad avvicinarsi ad alcune auto in transito e, dopo avergli lanciato contro degli oggetti, le bloccava lamentando di aver subito un danno e chiedeva tra i 50 e i 150 euro di risarcimento.

In alcuni casi, per rendere più evidente il danno, scendendo dall’auto segnava con un punteruolo quella della vittima. Se qualcuno avanzava delle rimostranze, dichiarava di aver fretta in quanto la moglie era incinta e doveva recarsi con urgenza in ospedale. L’uomo, infatti, agiva con una complice a bordo, una minorenne, di 17 anni, che fingeva lo stato di gravidanza.

In seguito alle segnalazioni, gli agenti hanno individuato la targa del veicolo risalendo al proprietario dell’auto e tenevano sotto monitoraggio le immagini raccolte in tempo reale dai sistemi di videosorveglianza. Così nel pomeriggio di mercoledì, 11 marzo, in piazza Battisti, una pattuglia ha bloccato la coppia tornata a Cisterna probabilmente con l’intento di colpire nuove vittime.

Dagli accertamenti risultava che l’uomo non ha mai preso la patente di guida e, benché già multato più volte, continuava imperterrito a condurre un veicolo privo di assicurazione.

All’interno del veicolo inoltre erano presenti sei dadi per bullone di grosse dimensioni che il truffatore lanciava contro i veicoli in transito per rendere verosimile il rumore dell’urto. L’uomo è stato riconosciuto dalle persone danneggiate per via dei diversi tatuaggi sul volto e del modello di veicolo con cui li affiancava.

Oltre ai reati di truffa, reiterazione della guida senza patente di veicolo sprovvisto di assicurazione, lo stesso dovrà rispondere anche del reato di cui all’articolo 650 del codice penale per aver violato le disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri sul Coronavirus in quanto, residente in provincia di Napoli ma domiciliato a Nettuno, si trovava a Cisterna non per motivi di salute o per necessità ma per continuare a perpetrare la sua attività delittuosa.

“Vogliamo ringraziare quei cittadini, che animati dal senso civico, si sono presentati presso i nostri uffici per denunciare quanto accaduto – ha detto il comandante Raoul De Michelis -. E’ stato grazie a queste segnalazioni che la Polizia locale è riuscita ad individuare e bloccare l’uomo. Se ancora ci fossero vittime che non hanno denunciato la truffa possono mettersi in contatto con gli agenti al nr. 06.96834324. L’appello ancora una volta è a non cedere a richieste in danaro ma a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Ringrazio tutto il personale che, soprattutto in questo periodo non facile, sta responsabilmente operando sulle nostre strade, a garanzia della sicurezza di tutti noi”.