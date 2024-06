Cisterna Volley, c’è la firma dello schiacciatore nipponico Tarumi

Yuga Tarumi, schiacciatore giapponese, è il nuovo acquisto del Cisterna Volley e parteciperà alla prossima stagione di Superlega. Questo talentuoso giocatore, alto 187 centimetri, proviene dai Panasonic Panthers, con cui ha recentemente ottenuto il secondo posto nella Japan SV.League.

In Superlega, Tarumi si unirà alla schiera di schiacciatori a disposizione di coach Guillermo Falasca, che include Jordi Ramon, Efe Bayram e Willner Rivas. È il secondo giocatore giapponese a vestire la maglia di un club pontino, seguendo le orme di Yuki Ishikawa, che ha giocato a Latina dal 2016 al 2018.

Tarumi ha dichiarato: “La Superlega italiana è il campionato più importante del mondo, un obiettivo per tutti i giocatori. Non vedo l’ora di affrontare l’altissimo livello e l’atmosfera unica delle partite italiane”. Per prepararsi, ha iniziato a studiare l’italiano per facilitare la comunicazione con i suoi nuovi compagni e lo staff.

Tarumi ha infatti scelto di trasferirsi in Italia per realizzare il suo desiderio di giocare all’estero, grazie all’aiuto di molte persone.