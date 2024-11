Cisterna Volley contro la violenza

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Cisterna di Latina, il Cisterna Volley e il Rotaract Club Latina hanno presentato una campagna fotografica per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Con il motto “My Voice, My Choice. Il rispetto è il nostro miglior attacco: NO alla violenza sulle donne”, l’iniziativa ha coinvolto le rappresentanze femminili del Rotaract e i giocatori del Cisterna Volley, testimoniando l’impegno congiunto contro la violenza di genere.

«Con una voce corale ribadiamo il nostro NO alla violenza», ha dichiarato Alessia Beatrice, Presidente del Rotaract Club Latina. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cisterna, conferma il ruolo dello sport come megafono per messaggi di inclusività e rispetto.