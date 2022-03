‘Cittadini per Sabaudia’, prosegue il percorso politico dopo gli arresti in Comune

Gianluca Bonetti e Francesca Avagliano in rappresentanza del movimento politico “Cittadini per Sabaudia” tramite una nota, hanno voluto ribadire e confermare, dopo il caos che ha coinvolto l’amministrazione comunale di Sabaudia, il proseguimento della loro strada politica. Questo il comunicato :

“Proseguiremo il nostro percorso a testa alta perché crediamo fortemente nel progetto politico che abbiamo intrapreso sin dal 2012. Un progetto sano e solido, strutturato al solo fine di assicurare uno sviluppo armonico alla città sotto ogni punto di vista. L’evoluzione è iniziata e ora non possiamo lasciarla soccombere: in questi cinque anni abbiamo realizzato tanto e molto, soprattutto, abbiamo avviato dal punto di vista programmatorio e delle opere pubbliche, con progetti di riqualificazione importanti, destinatari tra l’altro di consistenti finanziamenti proprio per la bontà del lavoro svolto dall’Amministrazione e dagli uffici.

Proseguiremo però anzitutto perché siamo cittadini di Sabaudia e come tali abbiamo a cuore le sorti della nostra comunità. Nessuno può contestare questo così come nessuno può negare l’onestà nostra e di tutte le persone che a vario titolo fanno parte o hanno collaborato con Cittadini per Sabaudia; compresi Giada Gervasi, Sandro Dapit e le loro rispettive famiglie, alle quali ribadiamo la nostra vicinanza e solidarietà. La loro onestà non deve essere data in pasto ai leoni da tastiera o sottomessa al circo mediatico di questi giorni. Sarà la Magistratura, che ben saprà applicare le leggi e contestualizzare le accuse rivolte, a fare luce sulle diverse posizioni, che siamo sicuri già staranno emergendo negli interrogatori di garanzia in corso di svolgimento.

Andiamo avanti, infine, nel rispetto di tutte le persone che sin dal primo istante hanno creduto in noi e che ben presto hanno fatto proprio il progetto, il programma elettorale e tutte le battaglie portate avanti dalla nostra Amministrazione; per tutte quelle persone che in questi giorni hanno espresso sentimenti di solidarietà, vicinanza e affetto, ai quali va la nostra riconoscenza, e che ci hanno spronato ad andare avanti certi del nostro buon operato; e per tutti i cittadini di Sabaudia perché si possa continuare insieme a realizzare una città in perenne evoluzione, aperta alle sfide dei tempi moderni, riqualificata, inclusiva e lungimirante, pronta a sostenere i cittadini, gli imprenditori e i commercianti locali, la sua vocazione agricola, turistica e sportiva, nonché l’immenso patrimonio naturalistico, storico-archeologico, culturale e architettonico”. È il commento degli aderenti del movimento politico Cittadini per Sabaudia, di cui si fanno portavoce Gianluca Bonetti e Francesca Avagliano, che così concludono: “Agli sciacalli che in questi giorni si sono abbattuti su di noi, sull’Amministrazione comunale e sul progetto politico di Cittadini per Sabaudia, ricordiamo che non siamo carcasse. Siamo onesti e liberi cittadini”.