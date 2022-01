CLAAI Assimprese: Credito alle Imprese, prorogati i finanziamenti con garanzia dello Stato all’ 80% e Fondo Piccolo Credito della Regione Lazio

ECONOMIA & SOCIETA’

rubrica del mercoledì

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese

————————-

Con il nuovo anno molte moratorie per le imprese vengono ad interrompersi e molte piccole aziende rischiano di andare in difficoltà. Siamo in attesa di nuove iniziative da parte del Governo. Intanto è stato prorogata (anche se con alcune modifiche) la possibilità di accedere a finanziamenti con la garanzia dello Stato portata all’ 80%.

In definitiva le imprese possono continuare a beneficiare di finanziamenti con la garanzia dello Stato, fino al 30 giugno del 2022. Lo Sportello “Artigiancassa Point” della CLAAI Assimprese – Latina, Via Carducci 7, è a disposizione per avviare attività di preistruttoria amministrativa e invio delle richieste di finanziamento.

Il Mediocredito Centrale informa che, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea, sono prorogate al 30 giugno 2022 le misure previste dal DL Liquidità con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Nel dettaglio, viene stabilito che le misure previste dall’articolo 13, comma 1 del DL Liquidità sono state prorogate fino al 30 giugno 2022, con le seguenti eccezioni:

a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo potrà intervenire in favore delle operazioni finanziarie presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità rilasciando garanzie pari all’80% (riduzione di copertura dal 90% all’80%). Ai sensi della lettera m), potranno continuare ad essere avanzate richieste di garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

a decorrere dal 1°aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione una tantum da versare al Fondo;

E’ questa una concreta possibilità di intervento. Ovviamente bisognerà analizzare i bilanci e il fatturato. Interventi finanziari per liquidità, acquisto scorte, ristrutturazioni e investimenti.

Altro strumento oggi rifinanziato dalla Regione Lazio, è il Fondo per il piccolo credito che può supportare anche i professionisti e le piccole attività imprenditoriali.

Il Fondo della Regione Lazio –Fare Lazio- sostiene la concessione diretta di finanziamenti a imprese già costituite e con storia finanziaria, con difficoltà nell’accesso al credito legate ai fabbisogni di entità contenuta. Possono beneficiarne in particolare le micro, piccole e medie imprese, i liberi professionisti.

Le attività devono essere costituite da almeno 36 mesi e non devono essere esposte con il sistema bancario oltre i 100 mila euro. L’importo minimo erogabile è 10 mila euro e massimo 50 mila a tasso zero.

Attenzione: si tratta di un “progetto” da elaborare e presentare. Non è un “pronto cassa” automatico. Bisogna analizzare bene la situazione dell’impresa interessata, predisporre la documentazione necessaria ed elaborare il progetto da presentare poi tramite piattaforma. La presentazione tramite piattaforma è un aspetto delicato, poiché qualora vi siano delle imperfezioni e/o incongruenze è difficile porre rimedio e si rischia che il progetto non venga accettato.

Per ulteriori informazioni e verificare la possibilità di accesso a finanziamenti e bandi, si può contattare l'Associazione alla mail credito@claai-assimprese.it