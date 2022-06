Cocaina tagliata con la tachipirina, albanese arrestato a Cori

Un cittadino albanese residente a Cori è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione dopo esser stato sorpreso in possesso di cocaina.

Militari che hanno proceduto alla perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto e posto sotto sequestro, oltre al materiale per il confezionamento e del denaro contante, circa 80 grammi di cocaina ed alcuni medicinali in polvere come ‘oki e tachipirina’ usati per il taglio della merce.

L’uomo, residente in Italia dal 14 gennaio scorso, è stato arrestato e condotto presso il Carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.