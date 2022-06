Latina Calcio, ufficiale il rinnovo contrattuale per Lorenzo Carissoni

Ufficiale il rinnovo contrattuale di un altro anno per Lorenzo Carissoni con il Latina Calcio. L’esterno difensivo arrivato alla corte di Di Donato nel mercato invernale si è reso protagonista sin da subito per le sue qualità fisiche e per la sua duttilità in campo, ricoprendo sia il ruolo di ‘braccetto difensivo’ che il ruolo di esterno di centrocampo.

Classe 1997, ventidue presenze in stagione, di cui 20 da titolare, per un totale di 1732 minuti giocati. Numeri che rendono bene l’idea dell’affidabilità di Carissoni, elemento sul quale Di Donato punta forte anche per la prossima stagione.