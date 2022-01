Compagnia Lepini, progetto “Convivium” per rafforzare l’offerta culturale del territorio

Il progetto “Convivium – Simposi, mense, tavole, produzioni, protagonisti e saperi. Storia, arte e culture enogastronomiche nel territorio lepino”, realizzato dalla Compagnia dei Lepini, ha l’obbiettivo quello di rafforzare l’offerta culturale di un intero territorio, mettendo in rete 21 Istituti Culturali facenti parte del Sistema territoriale attraverso un serie di eventi, spettacoli, mostre, manifestazioni culturali, attività divulgative e di ricerca, aventi come filo conduttore la tematica del cibo e con un particolare riferimento alla felice contingenza della ricorrenza dantesca.

Le proposte spaziano in diversi ambiti culturali, puntando i riflettori su un vasto ventaglio di argomenti, stimolanti e caratterizzanti: i racconti orali, la ricca letteratura locale, le imponenti architetture, i complessi archeologici ancora conservati e visitabili, le tradizioni e il folklore.

Ogni museo, biblioteca ed archivio storico delle città coinvolte ha pensato in questo modo di raccontare attraverso il file rouge del cibo quegli aspetti che, nel passato così come nel presente, più la contraddistinguono, puntando a realizzare non solo un’offerta culturale vasta, ma al tempo stesso proponendo un’offerta turistica in grado di poter promuovere un intero territorio.