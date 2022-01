Comune di Formia, Izzi lascia la carica di segretario generale

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha salutato il Segretario Generale Alessandro Izzi al termine di un rapporto che si è chiuso consensualmente. Una decisione di natura politica che rientra nel radicale processo di cambiamento e di riorganizzazione che verrà attuato all’interno della macchina amministrativa.

“E’ doveroso salutare con riconoscenza e gratitudine l’avvocato Izzi – ha affermato il sindaco Taddeo – lo ringrazio per il supporto amministrativo che ci ha dato in questo breve ma proficuo periodo in cui siamo stati insieme e in cui ha svolto con competenza e professionalità un ruolo cardine. Una figura chiave che in questi tre anni e mezzo d’incarico ha garantito equilibrio e imparzialità per la sua consulenza giuridica, senso di dovere civico e rigore morale nell’adozione dei diversi provvedimenti, oltre a rappresentare un punto di riferimento per tutti i dipendenti”.

E’ stata intanto avviata la procedura per la nomina del nuovo Segretario Generale e a breve verrà convocato un consiglio comunale per recedere dalla convenzione con il Comune di Priverno.