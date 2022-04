Comune di Latina, approvati 4 progetti relativi ai fondi del PNRR

Nell’ambito dei fondi del PNRR che andranno a migliorare e riqualificare la città la Giunta comunale di Latina ha approvato i 4 progetti presentati. Progetti che si sono rivelati coerenti con gli obiettivi del bando di migliorare la qualità̀ del decoro urbano in ambiti cittadini di importanza strategica e la qualità̀ dei servizi offerti alla cittadinanza.

Il primo progetto riguarda il Palazzo della Cultura in tutti i suoi elementi tranne il teatro grande D’Annunzio già oggetto negli ultimi tre anni dei lavori di adeguamento che si sono da poco conclusi. Per il Palazzo della Cultura si prevede una serie di interventi di risanamento della copertura e adeguamento normativo e funzionale volti al riuso di tutti i suoi spazi, al fine di sviluppare servizi culturali e promuovere attività̀ culturali per un importo complessivo di euro 4.127.564,76. L’intervento ha come finalità̀ la riapertura al pubblico degli spazi e luoghi deputati alla promozione culturale, riapertura che sarà possibile mediante il risanamento d’infiltrazioni meteoriche e l’adeguamento normativo e funzionale di parti edili e impiantistiche, propedeutiche al rilascio delle certificazioni necessarie all’ottenimento dell’agibilità. L’obiettivo riveste importanza strategica, sia per la rilevanza del bacino di utenza della struttura che va oltre i confini cittadini e comunali, sia per la centralità̀ delle finalità socio-culturali.

Il secondo intervento è sui borghi storici per un importo complessivo di euro 3.142.597,06. La finalità̀ è quella di attuare un insieme sistematico di opere di “rigenerazione” che comprenda una riqualificazione fisica degli spazi aperti secondo un approccio ampio che integri aspetti paesaggistici, ambientali, economici, sociali e culturali. L’intervento intende ricomporre le componenti urbane e valorizzare i luoghi identitari, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità̀ che vi abitano in un processo di rigenerazione capace di rafforzare l’identità̀ locale sia come singolo nucleo sia come appartenente ad un sistema identitario più̀ ampio.

Un terzo progetto prevede il recupero e la riqualificazione dell’ex tabacchificio per la realizzazione di un centro di servizi socio-culturali, didattici ed educativi. Importo complessivo di euro 3.170.000,00. L’obiettivo è recuperare un edificio di proprietà̀ comunale (acquistato nel 2006 dal Comune di Latina) di importanza strategica ed identitaria per la città per creare un centro di servizi socio-culturali destinato ai giovani, contribuendo a migliorare il decoro urbano ed elevare la qualità̀ dei servizi sociali presenti nell’area.

Infine, sulle piazze storiche cittadine con il miglioramento del decoro urbano tramite rifacimento di aree pedonali, per un totale di euro 735.233,73. La finalità̀ dell’intervento è quella di riqualificare le aree perimetrali delle piazze storiche affinché́ le stesse possano essere percorse in modo sicuro e accessibile a tutti. Si intende inoltre favorire l’aggregazione sociale mediante un migliore utilizzo degli spazi pubblici.