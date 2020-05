Comuni e istituzioni, come far emergere le peculiarità che li rendono unici

di Roberto Miscioscia – Nella consulenza strategica per istituzioni e enti pubblici la Net in Progress ha maturato negli anni una grande esperienza.

In che modo far emergere le peculiarità che rendono unico un ente pubblico come un Comune?

Vivendo in Italia siamo facilitati, il nostro territorio è composto da un tessuto storico, artistico e culturale unico al mondo, un territorio in cui si trovano decine di migliaia di Comuni, ognuno diverso dall’altro.

Queste caratteristiche fanno la fortuna dei tanti sindaci che si trovano molto facilitati nel compito di caratterizzare l’identità del proprio Comune.

Tuttavia, non è sufficiente essere sul monte Circeo o avere dune uniche o spiagge chilometriche, sorgere sulla Semprevisa o sui resti di un’importante civiltà medievale per caratterizzarsi.

I Comuni devono trovare una vera e propria identità per raggiungere tutti i target desiderati.

Vediamo come farlo:

1. Descrivere chi siete

Iniziate a trovare tutti i punti di forza del vostro territorio, i punti di debolezza, la storia, i valori la civiltà, le caratteristiche culinarie etc.

2. Identificare con chi volete parlare

Un Comune è un ente complesso, i pubblici di persone con cui si vuole parlare sono molteplici: esterni (ad esempio turisti), interni (cittadini).

3. Esprimere una caratteristica unica!

A questo punto è importante trovare un elemento identitario, qualcosa che sia una specificità da comunicare.

4. Scegliere dei professionisti per la strategia!

Scegliere un partner affidabile nel momento di delineare la strategia è fondamentale. Identificare aziende con esperienza e un profondo know how del settore pubblico e istituzionale, delle sue logiche e linguaggi, fa la differenza. Con la giusta collaborazione si può così iniziare a scrivere una strategia per costruire l’identità del Comune.

Se volete saperne di più e scoprire le strategie possibili per far emergere il vostro Comune, Net in Progress è al vostro servizio per realizzare una pre-analisi di fattibilità del progetto.

Contattateci: info@netinprogress.com

Net in Progress – strategie di comunicazione