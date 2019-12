Conclusi i Giochi scolastici Opes: coinvolti migliaia di studenti

Si sono conclusi con successo i Giochi scolastici Opes con il coinvolgimento di migliaia di studenti anche per questa seconda edizione. Uno sguardo va già al prossimo anno vista la crescita esponenziale del progetto realizzato dal comitato provinciale Opes Latina.

Sono infatti stati riuniti ben tredici differenti istituti secondari di primo grado di Latina e provincia, appartenenti ai comuni di Roccagorga, Monte San Biagio, Terracina e Fondi, cimentatisi nelle prove di dama, pallavolo, basket, atletica e calcio a 5.

“Una ventata di sport all’interno delle scuole della nostra provincia – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale di Opes – Un bilancio più che positivo frutto di un grande lavoro di cui possiamo essere soddisfatti. Il progetto è in continua crescita e vista la forte risposta ricevuta anche in questa seconda edizione, puntiamo a fare sempre meglio per integrare attitudini e per permettere allo sport di diffondersi e radicarsi nella quotidianità dei giovani”.

Lo scorso 16 dicembre si sono disputate le ultime finali di calcio a 5 tra Don Milani di Latina contro l’Amante di Fondi per la categoria maschile. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Amante, che espugna il titolo provinciale. A primeggiare invece per la categoria femminile la squadra della Prampolini che ha battuto la Don Milani. Campionesse nella stessa giornata per la pallavolo le ragazze dell’Amante di Fondi che battono la Prampolini.

Ricordiamo gli altri istituti che hanno conquistato il titolo provinciale. Per l’atletica vincono la prova de “il più veloce” la scuola Alessandro Volta di Latina ed i giovani della Don Milani di Terracina, che salgono sul podio con il trofeo dello “scuola cross”. Per la disciplina della dama vince per la categoria femminile Roberta Petronelli e per la maschile Attilio Riccardi, entrambi della Garibaldi di Fondi. La finale nella disciplina del basket si è invece vinta per entrambe le categorie dalla Don Milani di Latina che si è scontrata contro i ragazzi della Milani di Fondi e contro le ragazze del Faiti.

Sempre sul campo insieme ai giovani talenti Daniele Valerio, presidente provinciale Opes Latina che dichiara: “Voglio ringraziare personalmente tutto lo staff Opes Latina, le scuole che hanno aderito al progetto, i professori, i ragazzi, i tutor e i responsabili delle discipline sportive, gli arbitri, i Comuni di Fondi, Monte San Biagio, Roccagorga e infine un ringraziamento particolare al consigliere comunale di Fondi Fabrizio Macaro, che ha gestito la fase Intermedia dei giochi del sud pontino. Buon Natale e Felice Anno nuovo a tutti, con l’augurio di rivedervi il prossimo anno alla 3° edizione dei giochi scolastici – e conclude – Ringrazio infine tutti gli sponsor che hanno contribuito a tutto ciò partendo da Sport’85 per le premiazioni, le concessionarie Autoitalia, Autoeuropa, Bastapoco pizzeria, Bianchi Assicurazioni e gli Istituti scolastici Steve Jobs e grazie al presidente del Linx Latina Gianluca La Starza per la concessione dei campi di gioco”.

Opes Latina ringrazia tutti per l’impegno profuso: “Un ringraziamento doveroso ai tutor Roberto Martin per il calcio a 5, Michele Guida, Luca Rizzi, Carlo Tomasella, Gallo Roberto per il basket, Giampiero Trivellato per l’atletica, Rosa Aglioti per la dama, Claudio Romano per la pallavolo. Grazie ai professori referenti di progetto Sonia Lungo per IC Volta e G. Cena, Filomena Fusillo per l’IC Prampolini, Gino Ciattaglia per la Giuliano, Igidia Gazzelloni per la Milani Terracina, Fernanda Parisella per la Garibaldi di Fondi, Giampiero Trivellato per la Milani di Latina, Marilena Ranucci e Simonetta Iannone per l’Amante Fondi, Ornella Forcini per la Milani Fondi, Michelina Buonacroce per la Giovanni XXIII di Monte San Biagio, Paola Palermo per borgo Faiti, Anna Ruscio per Roccagorga Maenza, Luciano Napolitano per la Tasso di Latina”.

