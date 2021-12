Confail, il sindacato si conferma in forte crescita nel Lazio e non solo

Il sindacato F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L. attraverso il suo impegno costante si conferma come ente rappresentante del lavoratori in forte crescita su tutti i territori ed in particolare in quello del Lazio.

Nelle elezioni delle RSU dell’azienda farmaceutica ACS Dobfar spa di Pomezia la F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L. si è affermata come la prima forza sindacale avendo avuto il maggior numero di consensi.

Alessandro Ruscio, delegato CONF.A.I.L., è risultato il più votato tra tutti i candidati di ogni sigla e quindi eletto a rappresentare gli interessi dei lavoratori di questa importante azienda del comparto chimico-farmaceutico.

Il merito va certamente a tutto il gruppo CONF.A.I.L. aziendale ma non va dimenticato il ruolo di sostegno e diffusione avuto da Marco Battisti.

L’impegno della CONF.A.I.L. non si ferma qui e questa nuova conferma aumenta il carico di responsabilità che i dirigenti e gli operatori sono pronti ad assumersi, nella considerazione che ogni lavoratore è una persona, che potrebbe rappresentare una famiglia con dei figli e che merita, lui come tutti, lo stesso alto livello di tutela.