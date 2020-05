Controllano i negozi chiusi e fuggono davanti alla polizia: 2 denunce

Inseguimento ieri pomeriggio in pieno centro a Latina. Alcuni agenti intenti ad un controllo sul territorio, in via Isonzo hanno notato, all’incrocio con via Nino Bixio, un motorino con due uomini a bordo che, con fare sospetto e con andatura lenta, scrutavano gli interni delle attività commerciali.

I poliziotti hanno tentato di fermarli per una verifica, ma i 2 sono fuggiti sul motociclo. E’ stata allertata immediatamente la Sala Operativa, che ha guidato le altre Volanti presenti sul posto ma, alla luce della avventatezza da parte del conducente del veicolo a due ruote che ha messo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada, i poliziotti hanno deciso di raggiungere direttamente l’abitazione dei due, che erano stati riconosciuti.

Qui i due fuggitivi sono stati sorpresi mentre tentavano di nascondere il mezzo. Entrambi bloccati, sono stati identificati: si tratta di un 48enne e di un 49enne, appartenenti ad una nota famiglia rom.

Il veicolo era privo di assicurazione e il conducente non ha la patente di guida in quanto revocata. Immediata è scattata la denuncia.