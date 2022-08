Controlli dei Nas nelle RSA, emerse irregolarità in 2 strutture della provincia

In occasione del periodo di Ferragosto, i Carabinieri del NAS di Latina, hanno rafforzato i controlli presso le strutture socio-sanitarie e ricettive per anziani e disabili della provincia. La campagna è stata pianificata al fine di verificare il rispetto dei livelli di assistenza e di cura in un periodo caratterizzato da un aumento della domanda di ospitalità contrapposta ad una riduzione degli operatori dovuta alla fruizione di ferie e riposi lavorativi.

Sono stati in totale 9 le strutture controllate dai militari, dove in due delle quali sono emerse alcune irregolarità riguardanti mancanza requisiti organizzativi gestionali.