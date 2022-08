Esplode la caldaia nella villetta, feriti moglie e marito a Bella Farnia

Paura questa mattina a Bella Farnia, nel comune di Sabaudia, dove è esplosa una caldaia in una villetta nella zona del litorale. Sono rimasti feriti moglie e marito, rispettivamente di 65 e 67 anni. La donna ha riportato un trauma cranico, per il quale si è reso necessario l’elitrasporto presso il San Camillo di Roma, mentre l’uomo, con una ferita all’occhio, è finito all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma l’esplosione è stata violenta ed ha investito in pieno i due malcapitati, che si trovavano nelle vicinanze dell’impianto. La villetta si trova all’interno di un consorzio e al momento dell’esplosione erano presenti in casa anche i due figli della coppia di romani in vacanza, ma stavano dormendo. Sul posto i carabinieri e i tecnici per stabilire le cause dell’esplosione.