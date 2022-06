Sport Estate Games, tornano le attività Opes sulla Marina di Latina

Torna anche quest’anno il Trofeo Sport Estate Games, dedicato ad animare gli stabilimenti della Marina di Latina e che eleggerà un solo vincitore della stagione 2022.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto l’iniziativa presente nel 90% degli stabilimenti balneari della Marina di Latina, le attività riprenderanno da metà giugno.

Come tradizione, dal lontano 2012 la manifestazione “Sport Estate”, organizzata da Opes Latina, arricchisce l’offerta sportivo turistica del territorio pontino ed anche quest’anno, darà seguito all’iniziativa, nelle versione itinerante inaugurata la scorsa estate.

Il “II° Trofeo Sport Estate Games”, organizzato dal comitato provinciale Opes Latina e promosso da Città Sport e Cultura, gode del patrocinio del Comune di Latina, Assessorato allo Sport, alle Attività Produttive e al Turismo, del Coni Lazio e Cethegus. Il progetto rivolto alla Marina di Latina, coinvolgerà i tanti gestori degli stabilimenti balneari e la loro clientela a partire dal 20 giugno 2022, per una rassegna di eventi che durerà poco meno di due mesi, offrendo attrattive per turisti e per i fruitori dei servizi balneari, con un’offerta ludico-sportiva variegata e visibilità per gli esercenti coinvolti.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di mettere in campo energia e passione per la nostra città, con un occhio attento sul potenziamento del lungomare di Latina – commenta Davide Fioriello Segretario Generale Opes – L’iniziativa affonda le sue radici nella storica kermesse, dedicata completamente allo sport in tutte le sue forme ed espressioni, che da ben dieci edizioni è promotrice delle attività sportive in città nel periodo estivo. Dallo scorso anno Sport Estate è stata inquadrata in un’ottica più ampia, dilazionando l’evento su più giornate e dobbiamo dire essersi rivelata un gran successo, con il coinvolgimento di ben 26 stabilimenti, ovvero il 90% delle strutture presenti. Siamo certi che la sinergia tra Opes e Città Sport e Cultura, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la risposta propositiva degli stabilimenti balneari di Latina, darà anche quest’anno, voce al divertimento in città”.

Il Trofeo Sport Estate Games propone anche quest’anno sei attività, di facile realizzazione, dedicate a ragazzi ed adulti partire dai 14 anni in su, tra cui la novità del tiro al canestro, le bocce, il calcio balilla, il ping-pong, la briscola e la play-station. Per i più piccoli non mancherà il coinvolgimento nelle prove.

“Siamo a lavoro per garantire quasi due mesi di attività – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – una logistica assodata lo scorso anno che necessita di un grande lavoro e di un grande staff. Siamo certi che anche in questa seconda edizione, i games sapranno regalare tanta soddisfazione. Lo scorso anno – spiega Valerio – alle finali hanno presenziato centinaia di giovani ed anche tantissimi adulti, segno che la città è ricettiva e ha voglia e bisogno di mettersi in gioco con attimi di spensieratezza, che solo lo sport sa offrire. Vi aspettiamo numerosi sul nostro bellissimo lungomare”.

La scelta dei giorni di svolgimento, pensata per non sovraccaricare il fine settimana impegnativo dei gestori, ricade sugli infrasettimanali dal lunedì al venerdì, che saranno abbinati a ciascun stabilimento aderente. I giochi saranno proposti in itinere tra stabilimenti. E naturalmente non mancherà una giornata dedicata al gran finale, per decretare lo stabilimento vincitore del Trofeo 2022.

Saranno proprio le sfide quotidiane tra i lidi ad eleggere i finalisti di ogni stabilimento, che si metteranno in gioco, per decretare il vincitore di questa seconda edizione. Il Trofeo in palio, ovvero una scultura artigianale dal grande valore, lascerà la struttura dell’Arca Enel, vincitrice della prima edizione e sarà rimesso in palio, come un testimone. Il Trofeo Sport Estate Games è infatti improntato in un’ottica a lungo termine, dando continuità all’iniziativa ed alle attività negli anni, come un vero e proprio simbolo estivo.

Saranno inoltre coinvolte anche le associazioni Opes che già operano sul lungomare. Vi sarà infatti, anche la promozione di altre attività come la vela, il sup, le attività delle colonie.. ecc, che daranno ancora più spessore all’iniziativa.

Chi sarà lo stabilimento che si aggiudicherà la II° Edizione del Trofeo? Per maggiori informazioni seguire i canali ufficiali social Sport Estate, Opes Latina ed il sito www.opeslatina.it