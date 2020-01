A conquistare la quinta edizione della Coppa di Lega Futsal Amatori Latina – Trofeo ATM, il torneo di calcio a 5 di Opes è stato il Città di Anzio.

Al termine di una sfiancante e entusiasmante maratona di 12 ore, i portodanzesi hanno avuto la meglio sul sorprendente Old Ranch Fondi, autentica rivelazione del torneo. Folta la la cornice di pubblico, che ha gremito il Pala Park/Sementi Scarparo, in questa kermesse co-organizzata dalla Latina Sport Futsal del presidente Alessandro Sorrentino, e dalla Broker Sport di Roberto Martin. La conduzione tecnico disciplinare è come sempre affidata a Giuseppe Trinchese, che cura gli arbitri della sezione arbitrale del comitato provinciale Opes di Latina. Alla giornata ha presenziato anche il Latina Calcio a 5, che ha omaggiato le società partecipanti, con un pallone autografato dai giocatori nerazzurri. Nelle gare della mattinata, a superare i quarti di finale sono state Città di Anzio, Armata Sonnino Scalo, Old Ranch Fondi e Amatori Futsal Terracina. Le compagini si sono ritrovate nel pomeriggio dando vita a due avvincenti semifinali. Nel primo match, un derby sud pontino, ci sono voluti i calci di rigore per spezzare l’equilibrio dopo i goal messi a segno da Ruggieri e Parisella. L’errore di Golfieri dal dischetto, è stato fatale per i tigrotti terracinesi, regalando la finale al team del patron Maurizio Giovannoni. Gara intensa e combattuta, che potremo definire dai tre volti: un inizio forte dell’Anzio, che si portava sul triplo vantaggio, con la strada spianata da un autogoal e a una doppietta di uno scatenato Felicini. Poi un calo di tensione, accendeva i ragazzi di mister Caringi, che con una doppietta di Gasbarroni e un goal di Ancuta, raggiungevano l’oramai insperato pari. Poi un azione personale di Ceccarelli, riportava in vantaggio l’Anzio. I ragazzi di Sonnino in maglia nera, non ne avevano più, e scoprivano il fianco nel tentativo di rimontare. Una doppietta di Fascione e l’ultima realizzatura di Toscan, mettevano in ghiaccio la finale. La finalissima era marchiata dal genio e sregolatezza di Paride Felicini autore di un tris che decideva l’incontro, oltre al solito Ceccarelli. A nulla valevano le reti di Parisella e di Popolla nel finale. Ad aggiudicarsi con merito la manifestazione erano i ragazzi del patron Fabio Locatelli e del factotum Di Stefano. Atto conclusivo le premiazioni di rito, con riconoscimenti oltre alle due squadre finaliste, anche per David Caruccimiglior portiere e a Paride Felicini, capocannoniere con 5 reti. “ Aver giocato in questa splendida location – dichiara Roberto Martin – è stato affascinante, regalando stimoli a tutti i partecipanti. Le gare sono state tutte ben giocate e lo spettacolo offerto è stato all’altezza dell’importanza della manifestazione. Quando abbiamo progettato l’evento col presidente Alessandro Sorrentino, sapevamo che sarebbe stato un successo. Mi preme ringraziare il Latina Calcio a 5 e il Centro Sportivo Park per la disponibilità, e i partner pubbliciatri ATM; RM Impianti; Control Dek; Nuova Impas; SMI; S.A.T. Duemme; Edil test, Control Tech e E.C.M. Infine un doveroso grazie va anche alle telecamere di Mondo Futsal e a Sport Paper che ha curato la parte fotografica” L’appuntamento per tutti è per l’anno prossimo.

