Cori, arrestato latitante 21enne in fuga dalla Francia

Un cittadino rumeno latitante ricercato in Francia è stato arrestato a Cori dalla Polizia di Stato di Latina – Commissariato Distaccato di P.S. Cisterna.

Per il 21 enne un mandato di cattura europeo. La Gendarmeria Francese di quel capoluogo, in collaborazione con la Polizia Rumena, ha infatti di recente smantellato un’associazione a delinquere composta da cittadini rumeni finalizzata al furto di dispositivi gps per il supporto ad agricoltura industriale, del valore complessivo di oltre un milione di euro.

Localizzato a Cori, rifugiato da parenti per sottrarsi alla Giustizia, il fuggiasco veniva individuato e tratto in arresto dagli agenti di Cisterna, ed associato temporaneamente presso il carcere di Rieti.