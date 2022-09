Cori, digitalizzazione dei servizi al cittadino: 122mila euro dal PNRR

A Cori, grazie ai fondi del PNRR, è in arrivo un finanziamento di quasi 122mila euro per incentivare la digitalizzazione dell’Ente. I fondi ricevuti dal Comune avranno come obiettivo quello di promuovere la migrazione delle basi dati e dei servizi dell’Ente verso un’infrastruttura Cloud, consentendo di porre fine alla frammentazione dei Data Center. Ovvero, l’elaborazione e l’archiviazione delle risorse informatiche non avverrà in maniera fisica, con un inserimento nei software e nelle infrastrutture digitali installate localmente e in uso al Comune, ma avranno luogo, tramite esternalizzazione e virtualizzazione, in un server Cloud, rendendo accessibili gli stessi file e le stesse applicazioni su Internet, da ogni dispositivo e luogo.

“L’adesione al modello Cloud della Pubblica Amministrazione – spiegano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore al Bilancio Simonetta Imperia – consentirà di erogare servizi digitali in piena trasparenza, sicurezza ed efficienza, con un’accessibilità ai nostri dati in qualunque momento e indipendentemente dagli inconvenienti che possano verificarsi a livello locale, essendo assicurati un backup continuo e, dunque, l’impossibilità di una perdita di informazioni in presenza di problemi tecnici. La digitalizzazione dell’Ente – concludono i due amministratori – è un obiettivo importante. Otterremo così una migliore organizzazione e impostazione del lavoro, con ricadute positive anche nel rapporto con i cittadini”.