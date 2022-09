‘Festa per il primo giorno di scuola’, l’iniziativa della Giovanni Cena

Un’altro anno scolastico è ormai alle porte, nella giornata di domani alunni e alunne si ritroveranno per intraprendere questo nuovo anno sui banchi di scuola. Con l’occasione è stata indetta nella giornata di domani la “Festa per il primo giorno di Scuola” al quartiere Nicolosi dove l’IC Giovanni Cena darà il via al suo anno scolastico all’insegna del divertimento e del coinvolgimento di tutto il quartiere in attività di contaminazioni culturali e di cura del territorio e della comunità grazie alla collaborazione con il progetto Mediazione Sociale. Mediazione Sociale è il progetto ideato dalla Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio per il Comune di Latina in applicazione al Bando delle Periferie Urbane, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha come obiettivo la promozione della partecipazione attiva dei cittadini, il potenziamento delle loro capacità di lavorare insieme, di immaginare insieme il cambiamento del proprio territorio e di riconoscersi comunità.

La mattina nella scuola E. De Amicis e il pomeriggio in giro nel quartiere, gli scolari e le famiglie della scuola dell’infanzia e della primaria e i residenti del quartiere saranno protagonisti di coinvolgenti storie, giochi ed esperienze di accoglienza e comunità.

Daranno inizio alla giornata il Sindaco di Latina Damiano Coletta e la dirigente scolastica professoressa Annarita Mattarolo con il benvenuto a studenti, famiglie e insegnanti e con gli auguri per il nuovo anno scolastico, presso la scuola primaria E. De Amicis, alle ore 8:30.

A seguire, le letture di albi illustrati di Francesco D’Atena e Maria Elena Lazzarotto, della Compagnia Botteghe Invisibili, trasporteranno i bambini della scuola dell’infanzia in un momento risate, svago e affetto, attraverso il quale potenziare la loro intelligenza e accrescere le loro capacità di interazione sociale. Mentre nella scuola primaria E. De Amicis gli istruttori della Palestra popolare Accademia pugilistica Leone e i “Giochi di una volta” di Giorgia accompagneranno i bambini più grandi in un divertente percorso in cui lo sport si fa gioco e socializzazione. Un’esperienza attraverso la quale imparare la gestione della forza e dei sentimenti, nel rispetto delle regole e dei compagni di gioco.

La festa continua nel pomeriggio dalle 16.30 con la Passeggiata Ecologica con il coinvolgimento di tutto il quartiere. Partenza dalla Scuola Primaria E. De Amicis a p.za Col di Lana e arrivo a p.za Berlinguer, alla Casa di Quartiere di Via Milazzo. Bambini, genitori, abitanti saranno accompagnati nella cura degli spazi verdi e del loro territorio da Plastic Free, associazione di volontariato nata con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Oggi l’associazione, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, è divenuta la più importante e concreta associazione sul tema.

Alle ore 18.00 si prosegue presso Piazza Berlinguer con Impariamo a differenziare: incontro con ABC, “il porta a porta è un gioco da bambini.” ABC Latina, l’Azienda per i Beni Comuni di Latina, è l’azienda speciale pubblica costituita dal Comune di Latina, come suo ente strumentale per la gestione dei servizi di igiene urbana nonché di altri servizi di pubblico interesse; incontra per l’occasione, i giovani con l’intento di affrontare tutte quelle tematiche utili e necessarie al buon conseguimento della differenziata.

Alle ore 18.30, ispirati dalla meraviglia di “SuonidiFiaba” si chiude una ricca giornata di incontri e di allegria. I partecipanti saranno graditi ospiti della Casa di quartiere di via Milazzo, con Zahira ed Agnese de La compagnia Opera Prima, che da oltre 27 anni mettono in scena il teatro per famiglie.

Le iniziative di Mediazione Sociale sono un modo per stare insieme, raccontarsi, condividere esigenze e prospettive degli abitanti dei quartieri e delle scuole che li abitano. Da settembre, laboratori di arte, sport, cura del verde e della comunità saranno a disposizione di ragazzi, adulti e bambini che vorranno vivere un’esperienza di allegria, condivisione e convivialità. La partecipazione ai laboratori è gratuita tramite iscrizione con email a iscrizioni@mediazionesocialelatina.it , lasciando i riferimenti di contatto e indicando il tipo di laboratorio di interesse.