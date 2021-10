Cori e Giulianello, parte l’evento della camminata tematica popolare

Nel territorio urbano e naturalistico di Cori e Giulianello partono le passeggiate tematiche, progetto frutto della sinergia di un ampio numero di associazioni locali. Lo scopo è riscoprire e valorizzare memorie storiche e culturali proprie della comunità che ogni giorno vive il territorio e che meritano di essere tramandate alle future generazioni. L’attività di camminata, inoltre, si richiama agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (in particolare: Salute e Benessere; Città e Comunità sostenibili; Vita sulla terra). Ciascun appuntamento sarà una camminata di quartiere, che permetterà di interagire con le persone del posto, scoprire narrazioni e storie tipiche del territorio locale. Inoltre, con il supporto di esperti del settore, ogni passeggiata permetterà di parlare di un tema specifico sotto diversi profili (storico, culturale etc.). Il materiale raccolto confluirà poi in webinar di approfondimento che verranno trasmessi sui canali Facebook e YouTube delle associazioni aderenti al progetto. Dopo l’iniziativa del primo ottobre Alla scoperta di antichi forni, due sono gli altri appuntamenti in calendario:

9 ottobre: Dal Lago di Giulianello a Torrecchia Vecchia: la camminata dello sviluppo sostenibile (partenza ore 9:00, ingresso Lago). In occasione della Settimana dello Sviluppo Sostenibile, si camminerà fino al Castello di Torrecchia, attraversando alcune delle ultime zone incontaminate del Lazio e vedendo siti storici e naturalistici di rara bellezza. Inoltre, con l’ausilio dell’app iNaturalist (sviluppata dal National Geographic ), si andrà alla scoperta e al censimento delle specie floreali autoctone presenti lungo il tragitto.

5 novembre, ore 16:30: Alla scoperta di antichi forni. Si prosegue con quanto avviato nella data del 1° ottobre, nella zona di Cori Valle.