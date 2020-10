Coronavirus, 1.251 nuovi positivi nel Lazio: a Latina 89. La Regione richiama i medici in quiescenza

Nella Asl di Latina sono oggi 89 i nuovi casi positivi al coronavirus e si tratta, ancora una volta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra, purtroppo, anche il decesso di una persona di 88 anni con patologie.

In attesa del bollettino della Asl di Latina, la Regione Lazio ha fatto sapere che i tamponi sono stati oltre 21mila nelle ultime 24 ore nel territorio regionale e che i positivi sono stati 1.251. Sono invece 107 i guariti e 16 i decessi.

“Migliora il rapporto tra i tamponi e i positivi, che è di 5,7%, mentre il valore Rt regionale è 1,38: più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina” – commenta l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, che annuncia: “Presto un bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza disponibili a rientrare, soprattutto anestesisti e medici del contact tracing. Buona l’adesione al secondo bando delle unità mobili Uscar: hanno partecipato circa mille tra medici e infermieri per potenziare le attività sui territori”.