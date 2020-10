Hc Cassa Rurale Pontinia: prima vittoria nella massima serie. I complimenti del sindaco Medici

Tanto entusiasmo in casa dell’Hc Cassa Rurale Pontinia che centra la prima vittoria nella massima serie. Dopo lunghi 14 anni, torna a trionfare nel campionato di Pallamano femminile serie A Beretta.

La prima vittoria di questo ciclo societario ha riscosso un vero successo con numerosi messaggi di congratulazioni arrivati dalle numerose realtà sportive cittadine. Tra questi, anche il sindaco Carlo Medici ha dedicato un pensiero al successo delle giocatrici del Pontinia. “Da primo cittadino e da grande appassionato di sport non posso che essere felice per questa prima vittoria nella massima serie della squadra di pallamano. Un successo che mancava da 14 anni e che quindi diventa un’importante pagina di sport della nostra città – chiarisce il primo cittadino e presidente della Provincia di Latina – viviamo un momento piuttosto complesso a livello sanitario e lo sport, rispettando sempre le regole vigenti, deve contribuire a mantenere coesa la nostra comunità”.

Gli fa eco l’assessore allo sport Antonio Pedretti. “Ci tengo ad esprimere la mia grande soddisfazione da cittadino e da sportivo, prima che da politico, per il ritorno alla vittoria nella massima serie della squadra del Pontinia. Sono felice per i tecnici, per i dirigenti, chiaramente per il presidente Mauro Bianchi che sta lavorando bene, ma sono ancora più contento per le giocatrici, perché quando si vince si crea entusiasmo ed è bello che questo ci sia. Per quanto riguarda lo sport – continua – stiamo vivendo un periodo storico complicato a causa del Covid, chiaramente viene prima la salute, ma sono convinto che sul settore sportivo di base si dovrà lavorare molto quando sarà possibile. Mi sono battuto molto affinché le scuole potessero avere altri spazi per la didattica lasciando le palestre alle società impegnate nel promuovere le discipline sportive, chiaramente nel rispetto delle direttive sanitarie vigenti. Nei mesi scorsi siamo riusciti a dotare il mondo della scuola di spazi ulteriori per la didattica senza bloccare le palestre, di questo sono orgoglioso”.

Al Pala Farfalle di Padova, la formazione pontina si è imposta lo scorso weekend 24-28 e ha conquistato la prima vittoria dando continuità al pareggio imposto al Brixen. A Padova il Cassa Rurale Pontinia ha condotto sempre il match, con un vantaggio minimo nella prima fase, con Padova sempre in partita alla ricerca di un equilibrio instabile e con grande intensità di gioco. Nei dieci minuti finali la squadra di coach Nasta ha legittimato la vittoria arrivando anche a un vantaggio di cinque gol. La miglior realizzatrice è stata la Put con 11 gol messi a segno, senza rigori.

Ora testa alla nuova sfida di sabato prossimo in casa contro il Cassano Magnago. La formazione di coach Giovanni Nasta si presenta contro la formazione varesina consapevole della sua forza.