Coronavirus: 15 nuovi casi in provincia di Latina: alla Asl 12mila mascherine

La provincia di Latina, conta tra ieri e oggi (20 marzo 2020), 15 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 11 trattati a domicilio. Si confermano le criticità dei Comuni di Fondi, con 3 casi in più e che arriva a 50 casi totali e Latina, con 5 in più per 34 totali. Gli altri sono 2 a Terracina, 1 a Formia, 1 a Cisterna, 1 a Sabaudia, 1 a Maenza e 1 a Nettuno.

I pazienti positivi attualmente in carico sono 130. Quelli ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (11), la Terapia Intensiva del Goretti (5), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (20) o altre unità operative del Goretti e del Dono Svizzero di Formia (24). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

I pazienti negativizzati sono attualmente 14, dei quali 6 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 8 in osservazione a domicilio. Complessivamente, sono 1.862 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 750 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

“Da questa mattina – ha aggiunto l’assessore regionale Alessio D’Amato – sono in consegna 12mila mascherine alla Asl di Latina ed è stato dato mandato al Direttore Generale della Asl, come priorità, di seguire la situazione del comune di Fondi dove è stato avviato il monitoraggio tramite la rilevazione della temperatura alle persone in ingresso e in uscita dal Mof. Screening per immagini tramite tac polmonare in raccordo con il Policlinico Universitario Campus Biomedico e predisposto un camper per eseguire tamponi a domicilio. Richiesta la massima collaborazione dalla Asl ai Medici di medicina generale”.

In considerazione dell’ordinanza di ieri della Regione Lazio che dispone per il Comune di Fondi le limitazioni di accesso e di mobilità attiva e passiva della popolazione fino al 5 aprile 2020 – hanno spiegato dalla Asl – causa la presenza di uno specifico cluster e che il numero di pazienti in sorveglianza attiva pari a 192 e 760 in isolamento domiciliare, si raccomanda ai cittadini del Comune di Fondi, dei comuni limitrofi e di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza).

Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.