Minturno, anche il padre del consigliere è positivo: “I recenti contatti si mettano in quarantena”

Il padre del consigliere comunale Francesco Sparagna, che qualche giorno fa aveva dichiarato di essere positivo al Coronavirus, è positivo a sua volta.

La figlia Maria Cristina ha scritto del settimo caso a Minturno: quello appunto di Alessandro Sparagna, medico in pensione di 70 anni. Lo ha diffuso tramite la pagina Facebook del sindaco Gerardo Stefanelli, per rassicurare sulle condizioni di salute del padre e ringraziare quanti stanno dimostrando solidarietà alla famiglia.

“Vorrei rassicurarvi – ha spiegato – che papà non versa attualmente in condizioni di salute estremamente gravi ma che necessita della massima serenità possibile. Approfitto dell’esposizione mediatica per avvertire tutti i recenti contatti di mio papà che devono necessariamente sottoporsi a quarantena (assolutamente da non intendersi in senso lato) e per fare breccia sulla vostra coscienza sociale. Chi lo conosce sa che papà è un uomo schivo e riservato, i suoi contatti sono stati ulteriormente ridotti da quando è in pensione”.

Intanto, da ieri è chiusa la clinica veterinaria Santo Stefano di Spigno Saturnia con cui collabora Francesco Sparagna, da qualche giorno in quarantena dopo aver accertato la sua positività al virus da asintomatico.

“Abbiamo fornito la nostra assistenza – hanno detto inoltre i responsabili della clinica, tutti messi in isolamento – fino a quando ci è stato possibile, ora dobbiamo fermarci. Anche se nelle ultime settimane abbiamo limitato il nostro lavoro solo alle prestazioni urgenti e non differibili limitando l’accesso a una persona per volta e utilizzando tutti i mezzi di protezione previsti dalle disposizioni vigenti, un certo numero di persone hanno avuto la necessità di portarci il proprio animale. Ricordiamo a tutti che è di fondamentale importanza rispettare la quarantena dei quindici giorni per chi ha avuto contatti con un positivo”.