Era rimasta coinvolta in un incidente stradale la notte del 9 settembre scorso. Durante gli accertamenti in una struttura sanitaria è emerso che la ragazza, di 22 anni, aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito per legge. Per questo la donna, di origini romene, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri di Fondi.

Nel sinistro alcune persone rimasero ferite.