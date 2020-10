Coronavirus, 2 morti nelle ultime 24 ore: a Itri e a Norma. Ancora 19 nuovi positivi

Morti due pazienti affetti da coronavirus in provincia di Latina. Uno è stato registrato dalla Asl di Latina e si tratta di una persona di Itri, l’altro è di Norma e insieme fanno salire a 41 il numero di decessi per Covid sul territorio.

Intanto i nuovi casi di coronavirus salgono ancora, anche se con numeri più bassi rispetto ai giorni scorsi: sono 19 i nuovi casi registrati oggi. Sono 5 pazienti di Latina, 3 di Cisterna, 2 di Aprilia, 1 di Fondi, 1 di Norma, 1 di Sonnino, 1 di Sezze e ancora 5 di Terracina.

In totale i casi dall’inizio della pandemia sono 1577, con un indice di prevalenza medio di 27,41 casi per 10mila abitanti. I guariti crescono lentamente e sono ad oggi 682. Sono 855 gli attuali positivi, di cui 106 ricoverati in ospedale.

Oltre ai drive-in ad Aprilia e Priverno, dal 12 ottobre sarà attivo anche quello a Gaeta, dalle 14 alle 18 e dal giorno 13 dalle 9 alle 15 presso l’ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro, in via Salita Cappuccini.

L’accesso al “drive-in” è regolato da prenotazione che dovrà essere effettuata almeno 24 h prima. Non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei

cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento e quelli contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione, come è stato per gli studenti delle classi delle scuole della provincia chiuse.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code, seguendo la procedura di prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf