Coronavirus, i contagi salgono e il governo ipotizza una nuova stretta

Un nuovo Dpcm potrebbe arrivare già domani. Escluso un nuovo lockdown totale, il governo valuta nuove misure restrittive in seguito all’innalzamento dei contagi da coronavirus: secondo il Ministero della Salute quelli di ieri sono 5.724 (venerdì erano stati 5.372); 29 le vittime, una in più del giorno precedente.

Potrebbero arrivare nel nuovo provvedimento lo stop alle feste private, anche in casa, e la sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il calcetto. Queste misure si aggiungerebbero al più generale freno alla movida, con lo stop dalle 21 alle consumazioni in piedi di cibo e bevande nei locali e con la chiusura di bar e ristoranti alle 24. Allo studio anche limitazioni al numero di partecipanti alle feste private.

Nella Regione Lazio, in parte queste misure sono state già anticipate per la provincia di Latina con una discussa ordinanza che tra le varie cose per due settimane limita le partecipazioni alle feste private, cerimonie comprese, al tempo della ripresa di matrimoni, cresime e comunioni. L’altra sera l’appello del sindaco Coletta alla cittadinanza: “Rispettiamo le regole per la nostra salute”