Dirty Glass, annullata l’ordinanza per Pirolo e Altobelli. Obbligo di dimora per Thomas Iannotta

Annullata o riformata l’ordinanza di custodia cautelare per 4 indagati arrestati nell’ambito dell’operazione Dirty Glass.

Il tribunale del Riesame di Roma ha annullato il provvedimento per Pasquale Pirolo, ordinando l’immediata liberazione di Pasquale Pirolo, se non detenuto per altra causa.

Per quanto riguarda Luigi De Gregoris ha annullato l’ordinanza soltanto in relazione al capo 4 di imputazione, il trasferimento fraudolento dei valori, disponendo la liberazione formale unicamente in relazione a questo reato contestato.

Disposta invece l’immediata cessazione dell’obbligo di dimora Per Ivano Stefano Altobelli. Thomas Iannotta, figlio dell’imprenditore di Sonnino, Luciano, difeso dall’avvocato Silvia Siciliano, ha ottenuto invece l’obbligo di dimora nella provincia di Latina. Il gip di Roma, Antonella Minunni, aveva disposto per lui gli arresti domiciliari.

Confermata, infine, l’ordinanza per Pio Taiani e, relativamente alle residue incolpazioni, nei confronti di Luigi De Gregoris.

L’inchiesta aveva portato alla luce un sistema che ruotava intorno alla figura di Luciano Iannotta, ex presidente di Confartigianato Latina. Gli indagati, a vario titolo, avrebbero commesso una serie di reati tributari e non avrebbero esitato ad utilizzare membri delle forze dell’ordine compiacenti per ottenere informazioni arrivando anche a compiere azioni violente.