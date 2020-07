Due a due aumentano in questi giorni i casi di coronavirus in provincia di Latina. Oggi, 17 luglio 2020, ad essere stati registrati dalla Asl sono 2 pazienti, 1 di Fondi e 1 di Formia, una donna di 57 anni di nazionalità rumena e di rientro dal Paese di origine per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale e un uomo di nazionalità indiana per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Uno è stato ricoverato.

I casi totali dall’inizio della pandemia sono così 587, con una prevalenza di 10,20. Un nuovo guarito è stato anche contato tra ieri e oggi, ma restano 38 le persone ancora positive. Di queste 18 sono trattate a domicilio.