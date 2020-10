Coronavirus, 200 alunni in fila alla Rossi Sud. Per qualcuno terzo tampone

Sono almeno 200 le auto in fila al drive-in per i tamponi dedicato agli studenti della provincia di Latina aperto alla ex Rossi sud.

Tutti i genitori sono stati chiamati per le 9, orario di apertura delle operazioni di screening, ma le prime persone sono arrivate già alle 4 di mattina.

Alle 8 erano terminati i primi 100 numeri e le auto hanno continuato a mettersi in fila occupando buona parte del parcheggio. Cominciano i clacson sulla Monte Lepini.

Diversi i casi presenti in arrivo da tutta la provincia. Due mamme di una scuola di Aprilia hanno raccontato di essere arrivate per sottoporre i loro bambini al terzo tampone. È stata per loro una quarantena complicata. Non avendo comunicazioni dalla scuola o dalla Asl nonostante diverse telefonate hanno deciso di fare un primo test autonomamente, che è risultato negativo. Poi hanno ricevuto la chiamata della scuola e fatto un secondo tampone sempre negativo. Nonostante i pediatri abbiano firmato il certificato medico per il rientro in classe è stato loro detto che non saranno accettati se non faranno questo terzo tampone. Ed eccole di nuovo in fila sacrificando un’altra giornata per permettere ai bambini di rientrare.

Tante storie si sommano in queste interminabili file in attesa di qualcosa che possa liberarli fino al prossimo caso positivo un po’ troppo vicino. Difficile immaginare tutto questo soltanto un anno fa.