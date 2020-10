Tamponi per alunni e studenti alla Expo, tutti convocati allo stesso orario: fila lunghissima

Sono iniziati con 40 minuti di ritardo i tamponi all’interno dell’Expo sulla Monti Lepini dove sono stati invitati a comparire gli studenti di tante classi chiuse delle scuole di Latina e provincia in cui era stato registrato un positivo al coronavirus.

Tutti sono stati convocati con un unico orario, le 9, e questo ha chiaramente fatto sì che già alle 8.30, mezzora prima di iniziare il parcheggio fosse pieno di auto. C’erano i ragazzi dello Steve Jobs, i bambini di alcuni asili nido, studenti disabili e poi tutti quelli delle scuole elementari.

Quando hanno iniziato però è stato confermato che i test erano quelli rapidi. Qualche momento per farlo e poi mezzora di attesa per i risultati. Dopo una quarantina di test, circa 4 o 5 sono risultati positivi. Per loro secondo tampone per escludere un falso positivo e poi in caso appuntamento per domani per il tampone normale.

Verso le 11.30 erano stati effettuati una quarantina di test, ma le auto durante la mattinata sono ormai diventate circa 500. Difficile capire se entro questa sera tutti riusciranno a farlo.

Per chi è negativo un sospiro di sollievo fino al prossimo caso, da non escludere, visto che le classi continuano a chiudere: soltanto questa mattina è toccato alla 5C della scuola elementare Frezzotti Corradini e ieri ancora ad altri studenti. Se ogni volta un genitore deve perdere una giornata è meglio rassegnarsi ad un anno davvero difficile.