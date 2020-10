Coronavirus, 22 nuovi casi positivi. Novanta pazienti ricoverati in ospedale

Sono 22 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati dalla Asl in provincia di Latina. Dopo l’impennata di casi di ieri (73), oggi 5 ottobre, si torna a numeri più contenuti anche se non certo bassi.

I pazienti sono 4 di Aprilia, 4 di Cisterna, 5 di Latina, 1 di Fondi, 1 di Gaeta, 2 di Pontinia, 1 di Sabaudia, 1 di Sermoneta e 3 di Terracina.

I casi totali dall’inizio della pandemia salgono così a 1391, con un indice di prevalenza che supera 24. Le persone guarite non aumentano e restano 655. I pazienti ancora positivi sono ormai 697, di cui 90 ricoverati in ospedale.

Da oggi l’accesso al “drive-in” è tornato ad essere regolato da prenotazione che dovrà

essere effettuata almeno 24 h prima.

Pertanto non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione dei cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento e dei cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati tramite registrazione online utilizzando QR code, seguendo la procedura di

prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina, oppure digitando il seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf