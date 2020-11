La Top volley Cisterna rende noto che c’è un altro positivo e perciò in totale sono cinque i positivi al Covid-19 in squadra. La notizia è giunta a seguito dei tamponi molecolari a cui s’è sottoposto l’intero gruppo nella giornata di sabato 7 novembre. I cinque elementi sono già in quarantena e in buone condizioni di salute o al massimo con qualche leggera sintomatologia. A 48 ore dall’ultimo tampone di sabato scorso, lunedì 9 novembre il gruppo squadra eseguirà un ulteriore tampone.

Secondo le disposizioni, i contagiati stanno già osservando il periodo di quarantena mentre tutti gli altri componenti hanno interrotto gli allenamenti per sostenere il periodo di isolamento fiduciario.