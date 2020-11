Coronavirus, 5 morti in provincia e 167 nuovi casi. In arrivo tamponi rapidi ai medici di famiglia

La Asl di Latina ha registrato oggi, 10 novembre, 5 morti per Covid-19. Si tratta, ha specificato la Regione Lazio, di pazienti di 75, 79, 80, 84 e 87 anni con pregresse patologie. Due erano residenti ad Aprilia, 2 a Latina ed 1 a Gaeta.

Sono invece 167 i nuovi casi in provincia di Latina: casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono residenti nei Comuni

di Latina (33), Aprilia (40), di Castelforte (1), Cisterna (22), di Cori (7), di Fondi (6), di Formia (3), di Gaeta (3), di Itri (4), di Lenola (1), di Minturno (7), di Norma (1), di Pontinia (3), di Ponza (1),di Priverno (2), di Prossedi (2), di Roccagorga (4), di Sabaudia (3), di Santi Cosma e Damiano (5), di Sermoneta (3), di Sezze (6), di Sperlonga (1) e di Terracina (9).

Novità arrivano invece dalla Regione per i tamponi rapidi. L’Ente ha infatti sottoscritto con i medici di medicina generale l’accordo integrativo che recepisce l’accordo nazionale per effettuare questo tipo di test. Previsto in settimana l’arrivo di 200 mila test antigenici rapidi ai medici di medicina generale.