Lepori risponde a Valletta: “Siamo vicini alle imprese, esempio di Novi Ligure inapplicabile”

Il consigliere comunale di Latina, Valletta (Lega), aveva rimproverato l’amministrazione di non aver a cuore le imprese. Gli ha risposto a distanza di un giorno l’assessore alle Attività produttive Simona Lepori.

“Stiamo cercando in tutti i modi – ha detto Lepori – di stare vicino agli imprenditori della città. Ne capisco in primissima persona difficoltà e dubbi, incertezze e paure. Siamo anche pronti ad accogliere, su questo come sul resto della nostra attività amministrativa, suggerimenti da parte di tutti, in primis dai consiglieri di opposizione che partecipano con noi all’amministrazione della città. Dispiace leggere che il Consigliere Valletta metta insieme la giusta volontà di aiutare le imprese, con gli attacchi infondati ad altre operatività di questo Comune.

Valletta ha citato l’esempio di Novi Ligure e del Bando “Bonus Novi”, in cui il Comune piemontese ha deciso di dare a fondo perduto un contributo, per un totale di 55mila euro. Avrei preferito interloquire con lui di persona, mi trovo invece costretta a rispondere a mezzo stampa. Quel bando si rifà ad una norma regionale del Piemonte che concede deroghe ai Comuni piemontesi per concedere contributi per gli oneri connessi al credito. La Regione Lazio non ha una norma simile, come era già emerso durante il lockdown della scorsa primavera, anche sul tavolo Latina per Latina”.

Siamo in una fase difficile, da un punto di vista sanitario e socio-economico, e l’Amministrazione ha già dato ampia dimostrazione di voler pensare a Latina con l’aiuto di tutti. Non è ancora il momento di pensare alla campagna elettorale, è possibile risolvere i problemi dei cittadini parlandone nelle sedi opportune e prendendo provvedimenti concreti.