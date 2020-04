Coronavirus, 7 nuovi casi positivi in provincia di Latina. Scende il numero dei ricoverati

Sono 7 oggi, 8 aprile 2020, i nuovi casi positivi in provincia di Latina, di cui 5 trattati a domicilio. Due hanno avuto bisogno purtroppo del ricovero in ospedale.

I contagiati sono 2 di Cisterna, 1 di Latina, 1 di Sermoneta, 1 di Cori, 1 di Sabaudia e 1 di Aprilia.

I casi in totale salgono così a 459 e i ricoverati scendono invece a 75 (ieri erano 81) e ci sono ancora 15 negativizzati in più (ovvero risultati negativi al terzo tampone dopo aver superato la malattia).

I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono quattro. Complessivamente, sono 800 le persone in isolamento domiciliare e in 6.460 hanno terminato il periodo in cui dovevano restare in casa.