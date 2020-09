Latina al voto, in provincia affluenza 11%. Trainano Fondi e Terracina

La provincia di Latina è al voto. Si registra una affluenza, alle 12, dell’11,21%, poco al di sotto della tendenza nazionale (circa il 12 per cento, ma con delle sezioni mancanti).

Oggi in provincia di Latina si vota per il referendum sulla riforma costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari e, a Fondi e Terracina, per le elezioni amministrative.

Proprio questi due comuni, gli unici della provincia chiamati a rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il sindaco, trainano il dato dell’affluenza provinciale. Fondi si attesta al 19,44%, mentre Terracina al 16,37%. Latina, città capoluogo, dove si vota solo il Sì o il No al quesito referendario, ha fatto registrare l’11,71%.