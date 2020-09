Coronavirus, altri 7 contagi in provincia. Fari puntati su Formia

Oggi Latina ha fatto registrare 7 contagi. Il dato, diffuso dalla Asl di Latina nel suo bollettino quotidiano, si riferisce come sempre alle ultime 24 ore.

I nuovi casi sono distribuiti nei Comuni di Cisterna di Latina (1), di Gaeta (2), di Fondi (1), di Itri (1) e diS Sabaudia (2).

Sono attualmente 402 i positivi (348 trattati a domicilio), 582 i guariti e 37 i deceduti, anche se il sindaco di Itri ne ha annunciato uno in mattinata (che probabilmente sarà conteggiato domani). Sale a 1.021 il totale dei positivi da inizio emergenza.

La Asl di Latina, ricorda inoltre che – di concerto con il sindaco di Formia – ha attivato un “Drive in” provvisorio attivo da ieri nell’area del mercato di Formia che proseguirà nelle giornate di oggi e domani, 21 settembre 2020. “Si invitano tutti

coloro che ritengono di aver avuto contatti con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia, a recarsi al Drive in, per il tampone rapido: l’accesso è

spontaneo e non richiede la prescrizione medica. L’azienda invita a distribuirsi nelle 3 giornate al fine di evitare lunghe attese. Si invitano tutti i cittadini di Formia ad indossare le mascherine anche nelle ore diurne ed a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di prevenzione”.

Da questa mattina sono 580 i test eseguiti a Formia: 7 i positivi di cui 3 residenti di Formia, tutti legati ad il link attività ittica di Formia. “I positivi totali di Formia – ha spiegato la sindaca Paola Villa – sono 23”; il dato riguarda sia i tamponi domiciliari, sia il drive in.