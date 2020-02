Coronavirus, a scuola torna il certificato medico. Negativi ai test i coniugi cinesi allo Spallanzani

La necessità di evitare o contenere il contagio da Coronavirus Covid 19 ha portato anche le scuole ad adottare misure di prevenzione e torna il certificato medico.

“La riammissione nelle scuole – recita l’ultima circolare – di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattie di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione del certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.

Dallo scorso anno, in caso di malattia, al rientro del bambino a scuola non era più necessario consegnare il certificato medico. In provincia e comunque nel Lazio si tratta di una misura di prevenzione. Gli istituti vogliono trovarsi preparati in caso il virus si diffonda anche nel nostro territorio.

Intanto è stata sciolta, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese, casi confermati di COVID-19.

La coppia cinese è attualmente ricoverata in degenza ordinaria. La donna è stata traferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo Coronavirus.

Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione.

