SIULP, “Operazione spiagge pulite”: protagonisti poliziotti e famiglie

Si è svolta nella giornata di ieri un’iniziativa all’insegna della cura del territorio e verso la sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente, organizzata dal segretario provinciale organizzativo del SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Latina Tommaso Malandruccolo.

Gli appartenenti all’organizzazione sindacale, con le loro famiglie ed amici, si sono dati appuntamento presso il molo di Rio Martino, dove a causa delle mareggiate dei giorni scorsi erano stati portati sulla spiaggia rifiuti di ogni genere.

Circa 40 volontari, muniti di fratino, guanti e buste per la raccolta differenziata, hanno battuto il litorale per circa un chilometro verso Capo Portiere, raccogliendo ciò di cui la natura non potrebbe riappropriarsi metabolizzandolo.

Una volta pulita la spiaggia, i volontari affacciandosi oltre la duna, area che probabilmente sfugge alle pulizie sistematiche, si sono imbattuti in rifiuti plastici. Alcuni in parte seppelliti sotto la sabbia.

Sono stati trovati tubi per l’edilizia, cassette di polistirolo, reti di metallo, taniche e bidoni, ombrelli, lampioni, giocattoli.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione di ABC Latina, che ha fornito i sacchi destinati alla raccolta e che si è occupata del loro ritiro a fine giornata.